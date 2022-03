Putins popularitet øker blant russerne

Russland har påstått at invasjonen av Ukraina skjedde som følge av et folkemord mot russisktalende i Ukraina, en påstand som daglig formidles av statlige TV-kanaler i Russland. Samtidig har uavhengige medier enten blitt tvunget til å legge ned eller blitt blokkert i etterkant av invasjonen.

Også meningsmålinger tidligere publisert av Kreml-støttende sentre viser en støtte til Putin på over 80 prosent.

Av de spurte svarte 15 prosent at de ikke støtter Putin, mens 2 prosent svarte at de ikke hadde en mening om saken.

Meningsmålingen er utført av det ikke-statlige Levada-senteret og viser at 83 prosent av russerne støtter Putin. Det er en oppgang fra 71 prosent i begynnelsen av februar.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!