Norge øker støtten til sivile i Afghanistan

– Situasjonen vil påvirke den kommende generasjonen og samfunnsutviklingen i årene som kommer. Vi vil bidra til grunnleggende tjenester som helse og utdanning, så sant både jenter og gutter har tilgang. Vi vil også bidra til at afghaneres livsgrunnlag ikke kollapser, sier Huitfeldt.

– Det finnes ingen måte å rettferdiggjøre slik diskriminering på, sa Guterres, men la til at utenlandske givere ikke må vende ryggen til det afghanske folk der mange risikerer sult.

Trass i pengebønnen fordømmer Guterres Talibans handlinger, deriblant at eldre jenter utestenges fra utdanning.

– Rike, mektige land kan ikke vende kinnet til konsekvensene deres beslutninger får for de aller mest sårbare, sa Guterres, med henvisning til at vestlige land trakk seg ut av Afghanistan i fjor og lot Taliban overta makten.

Han sier landets økonomi risikerer å falle inn i en «dødsspiral» og sier enkelte afghanere allerede har følt seg tvunget til å selge sine barn og kroppsdeler for å overleve.

FN-sjef António Guterres understrekte på giverkonferansen at behovet for støtte til Afghanistan er prekært.

Hun representerte torsdag Norge på den digitale internasjonale giverkonferansen for Afghanistan.

Utenriksdepartementet presiserer at norsk støtte ikke går til Taliban-regimet, men går via FN, Verdensbanken og frivillige organisasjoner.

Fjorårets støtte ble stanset i august som følge av Taliban tok over makten i landet. Da hadde Norge rukket å gi 685 millioner kroner til Afghanistan fram til stansen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!