Georgia avviser planer om folkeavstemning i utbryterregion

– Det er helt uakseptabelt å snakke om noen form for folkeavstemning når territoriet er okkupert og en okkupasjon er i gang, sa Georgias utenriksminister David Zalkaliani torsdag etter et møte i Tbilisi med Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod.

– Under en slik okkupasjon vil en folkeavstemning ikke være juridisk gyldig, slo Zalkaliani fast.

Russland anerkjenner Sør-Ossetia, som ligger sør i Kaukasus, som en uavhengig stat. Samtidig har Russland utplassert tusenvis av soldater i regionen.

Onsdag sa lederen for Sør-Ossetia til russisk statlig TV at en folkeavstemning er nødvendig for å kunne bli en del av Russland.