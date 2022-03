Den nye FN-styrken skal erstatte den nåværende fredsbevarende styrken fra Den afrikanske union (AMISOM), som har vært i landet siden 2007.

Den nye styrken kalles ATMIS, som er en forkortelse for The Africabn Union Transmission in Somalia.

En av den nye fredsbevarende styrkens største utfordringer blir å stå opp mot ekstremistgruppa al-Shabaab, som i over et tiår har herjet landet.