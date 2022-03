45 drept i sammenstøt i Darfur

Nye kamper brøt ut tirsdag mellom den etnisk-afrikanske fallata-stammen og den arabiske folkegruppen rizeigat sør i Darfur, ifølge øyenvitner.

Kvinner og barn skal være blant de drepte. I tillegg ble rundt 20 skadd, noen av dem kritisk.

Kampene skal ha oppstått etter at et medlem fra rizeigat ble drept, ifølge et øyenvitne. Ellers er omstendighetene uklare.

Sudan og den vestlige regionen Darfur har i tiår vært preget av uroligheter og vold. Over 300.000 mennesker har mistet livet som følge av konflikten som brøt ut i 2003.