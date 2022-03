Zelenskyj inviterer Norge til å arrangere barnetog i Kyiv

– Jeg vil gjerne invitere dere til å bli med til gjenoppbyggingen av Ukraina, sa Volodymyr Zelenskyj da han onsdag talte til Stortinget.

Han mener Norge kan gjøre mye for å bidra til å gjenopprette stabiliteten i Øst-Europa. Han trakk også fram Norges feiring av nasjonaldagen og sa at det er en vakker tradisjon å arrangere barnetog for alle barn i Norge.

– I år vil dere også ha ukrainske barn i disse togene, barn som har flyktet og søkt tilflukt i Norge.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

(©NTB)