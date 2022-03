– Kraften bør verken sendes ut av landsdelen, ut av landet eller til havs. Den bør brukes til å videreutvikle industrien og for å legge til rette for nye industrietableringer, sier han videre.

– Vi skal ikke bygge motorveier for kraft, sier Gjelsvik.

Han kommenterer overfor Nationen Statnetts vurdering om å gjøre noe med flaskehalsen i strømnettet, noe som gjør at det i dag ikke er mulig å sende kraftoverskuddet fra Nord-Norge til Sør-Norge.

