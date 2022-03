Russland suspendert fra Det internasjonale havforskningsrådet

Til Fiskeribladet , som først meldte om saken, sier loddeforsker Georg Skaret fra Havforskningsinstituttet at det er trist at man har havnet i denne situasjonen.

– Vårt råd har besluttet å midlertidig suspendere alle russiske delegater, medlemmer og eksperter fra å delta i ICES-aktiviteter fra og med 30. mars. ICES vil overvåke situasjonen og anbefale at suspensjonen oppheves når det er passende, skriver de.

– Siden starten av krigen i Ukraina har et antall medlemsland bedt sine forskere og representanter om å boikotte eller unngå aktiviteter der representanter fra Russland er til stede, heter det i uttalelsen.

