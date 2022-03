Britisk politi vil utstede 20 bøter etter festskandalen

Men tirsdagens uttalelse fra London-politiet antyder at saken igjen kan hjemsøke Johnson, og det er mulig at også han kommer til å bli bøtelagt.

Presset mot statsministeren har imidlertid lettet etter Russlands invasjon av Ukraina, noe som gjorde at mediesakene om festskandalen avtok.

Ramaskrik knyttet til avsløringene om de påståtte festene førte til at Johnson sto i et hardt politisk vær i vinter, og også en rekke parlamentsmedlemmer fra hans eget parti ba om Johnsons avgang.

Johnsons kontor har tidligere uttalt at de vil melde fra om utviklinger i etterforskningen knyttet til statsministeren.

Johnson nekter for enhver forseelse, men skal ifølge britiske medier ha deltatt på flere av de ulovlige arrangementene.

Under etterforskningen har det blitt sendt ut spørreskjemaer til flere enn 100 personer, inkludert Johnson, og flere vitner har blitt avhørt.

En rekke politikere og ansatte har blitt etterforsket etter påstander om at det ble holdt flere fester både ved statsministerens kontor og i andre regjeringslokaler på samme tid som England var underlagt strenge koronarestriksjoner.

Etterforskningen av den såkalte partygate-skandalen har nå kommet til det punktet at London-politiet vil utstede bøter, heter det i uttalelse fra politiet.

En første runde med bøter skal utstedes av London-politiet etter de mye omtalte festene i Storbritannias regjeringsapparat under nedstengingen.

