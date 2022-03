Flyktningstrømmen fra Ukraina fører til tolkemangel

– Det er et eksempel der vi må tenke nytt, gjøre ting på andre måter, litt utenfor boksen, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordrer på sin side til kreative løsninger for å bøte på tolkemangelen.

– Vi har tilgang til godkjente tolker når vi trenger det, for eksempel ved bekymringssamtaler. Det tolkes på telefon, eller tolken kommer hit. I tillegg går det i Google Translate, kroppsspråk og språkassistenter uten offentlig godkjent tolkeutdanning, sier han.

Regiondirektør Ole Valen ved Hero Norge – som driver over 30 akuttinnkvarteringer med mer enn 8.000 plasser – kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken og mener de har nok tolker.

Av den grunn får søkere som ikke nødvendigvis blir tatt opp i det ekstraordinære opptaket, likevel lov til å tolke hvis de består en muntlig språktest og et tredagers kurs.

Oslo Met tilbyr nå ekstraordinær tolkeutdanning for inntil 30 studenter i ukrainsk, men studiet begynner ikke før i mai og avsluttes ikke før i desember.

