Flere organisasjoner ber regjeringen holde krisepakken for Ukraina utenfor bistandsbudsjettet

Nasjonalt mottakssenter i Råde BISTAND: Over 40 organisasjoner ber om at regjeringen ikke bruker av bistandsbudsjettet når det skal lages en krisepakke for Ukraina. Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde. (Javad Parsa/NTB)