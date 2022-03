EU-land kaster ut over 40 russiske diplomater

I forrige uke utviste også Polen 45 russere som anklages for å være etterretningsoffiserer. Tidligere tirsdag opplyste Moskva at de utviser ti diplomater fra Estland, Latvia og Litauen som svar på de baltiske landenes utvisninger i forrige uke.

Belgia opplyser at de kaster ut 21 diplomater ved den russiske ambassaden i Brussel og konsulatet i Antwerpen. Påstanden er at de jobbet innen spionasje og annen etterretningsvirksomhet.

Nederland var først ute i det som så ut til å være en koordinert aksjon mot påstått russisk etterretningsvirksomhet. Utenriksdepartementet i Haag utviser 17 russere som anklages for å være aktive etterretningsoffiserer og en trussel mot nasjonal sikkerhet.

