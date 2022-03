Danmarks siste koronarestriksjon droppes

Kravet har gått ut på at man må teste seg for koronaviruset innen 24 timer etter innreise til Danmark, og var den eneste gjenværende nasjonale koronarestriksjonen etter at landet opphevet alle andre 1. februar.

Testkravet har bare vært gjeldende for personer som verken er vaksinert mot koronaviruset eller tidligere har vært smittet, og som har reist til Danmark fra et land utenfor EU og Schengen.

Danmarks helsedepartement opplyser at selv om kravet forsvinner, blir smittesituasjonen i inn- og utland fremdeles nøye overvåket, og de ser blant annet etter om det skulle komme nye urovekkende koronavarianter.