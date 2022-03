Arnstad: Ikke tiden for en ny EU-debatt

Overfor Nationen viser Arnstad til en måling utført av Kantar for TV 2 i februar. Der ser 26,1 prosent at de ønsker norsk EU-medlemskap, mens 73,9 prosent sier nei.

– Det er ikke noe folkekrav, akkurat, sier Arnstad.

I en undersøkelse gjennomført av InFact for Nationen sier imidlertid 22,4 prosent at krigen i Ukraina har gjort dem mer positive til et mulig norsk medlemskap. Men Arnstad mener at Ukraina-krigen ikke er nok til å samle seg om EU.

– Når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken, så mener jeg fortsatt at det ikke er EU som er den store drivkraften. Det er Nato, sier Marit Arnstad.

