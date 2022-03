Statens havarikommisjon vil ikke undersøke flyulykken i Beiarn

Flyet styrtet i Beiarn i Nordland fredag 18. mars da det var på et treningsoppdrag som del av Nato-øvelsen Cold Response. Fire amerikanske soldater var om bord, og alle omkom.

Torsdag 24. mars ble det kjent at statsadvokaten i Nordland hadde besluttet å gi hovedansvaret for etterforskningen av ulykken til amerikanske myndigheter.

Forsvaret vil samtidig ha en representant i undersøkelsen som skal sikre deling av sikkerhetsrelevant informasjon. Statens havarikommisjon (SHK) har fått forsikringer om at de amerikanske styrkenes sikkerhetsundersøkelse utelukkende skal ha et ulykkesforebyggende formål, skriver SHK.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!