Sender mer enn 150 angrepiller: «Til min ukrainske søster»

I et Facebook-innlegg fra fredag oppfordret Aleksandra Weder Sawicka venner og bekjente å hjelpe henne med å sende nødprevensjon til Polen og Ukraina. Disse skal gå til ukrainske overgrepsofre. Dagbladet skrev først om denne aksjonen.

Sawicka, som selv er fra Polen, har sammen med vennen Julia Gaczek startet initativet etter å ha lest om overgrepsofre i polske medier. De har foreløpig fått inn over 150 piller som skal sendes allerede 29. mars.

I Facebook-innlegget oppfordrer hun alle til å markere pakkene med: «Для моєї української сестри», «til min ukrainske søster».

Flere historier, usikre tall

Ifølge en studie fra FNs befolkningsfond fra 2019 hadde 75 prosent av kvinner i Ukraina opplevd en form for vold etter fylte 15 år. 1 av 3 hadde opplevd fysisk, eller seksuell vold. Nå advarer de mot at krigen i landet kan føre til økte tall.

Hvor høye tall det er snakk om, er derimot usikkert. Verken Røde Kors, Leger Uten Grenser eller Caritas kan si noe konkret om russiske soldater bruker seksuell vold som en del av krigføringen. Situasjonen i landet er kaotisk, og det er vanskelig å få ut rapporter om det som skjer.

Enkelthistorier kommer derimot ut av Ukraina. I et intervju med Sky News i Storbritannia fortalte Maria Mezentseva, som er folkevalgt i parlamentet i Ukraina, en historie om en mann som ble drept i hjemmet sitt før kona så ble voldtatt av en russisk soldat.

– Kona hans ble, beklager jeg må si det, voldtatt flere ganger foran sine mindreårige barn.

The Guardian, som også har skrevet om Mezentseva, melder at barnet skal ha blitt truet flere ganger av soldaten. Mezentseva selv sier hun tror flere historier vil komme ut i tiden som kommer.

Andre folkevalgte i Ukraina har også advart mot voldtekt i Ukraina. Etter å ha besøkt parlamentet i Storbritannia fortalte Lesia Vasylenkon the Guardian om hva hun hadde hørt.

– Vi har rapporteringer om kvinner som har blitt utsatt for gruppevoldtekt av russiske soldater. Disse kvinnene er ofte de som ikke klarer å komme ut. Vi snakker om pensjonister. De fleste av disse kvinnene har blitt henrettet av soldatene etter voldtekten, noen har tatt sitt eget liv.

ANGREPILLE: Nødprevensjon slik som på bildet kan enkelt kjøpes på apotek i Norge. I Polen er det ikke så lett. (Gorm Kallestad/NTB)





Vanskelig å få hjelp

Aleksandra Weder Sawicka sier hun heller ikke har lest konkrete rapporter, eller tall. Hun får derimot nyheter fra Polen, og venner og bekjente i Polen. Der har hun hørt om overgrep, og voldtekter av ukrainske kvinner.

– Det var en historie om en 15-årig jente som krysset grensa til Polen. Hun ble så glad da hun så en kvinnelig soldat, fordi hun turte ikke gå til de mannlige soldatene. Hun hadde blitt voldtatt av en soldat.

— Aleksandra Weder Sawicka

Det var denne historien som inspirerte Sawicka. Etter at historien om jenta ble offentlig hadde en polsk klinikk gitt bort 100 angrepiller anonymt.

Strenge abortlover i Polen

Til nå har Sawicka fått flere henvendelser av folk som vil hjelpe, og hun sier at de samler inn flere og flere angrepiller.

– Mobilen plinger hele tiden. Jeg får meldinger fra posten med pakker som skal hentes, og fra folk som vil gi direkte til meg.

Planen er å sende pillene til Polen. Der har aksjonistene en avtale med en frivillig gruppe som jobber med å distribuere medisinsk hjelp i Ukraina. Disse skal få angrepillene fra Norge, og sende dem videre til polske grenseoverganger, og byer i Ukraina.

Det er derimot ikke helt uten risiko pillene sendes, så Sawicka ønsker ikke dele med Vårt Land hvem de samarbeider med.

– Jeg tør ikke si hvem som skal gjøre hva. Det er ikke så god stemning i Polen for å gi ut nødprevensjon, så jeg er litt redd for at de skal bli stoppet og få pillene konfiskert.

I Polen er det nemlig vanskelig for overgrepsofre å få tatt abort. Polen har noen av de strengeste abortlovene i Europa. Polen forbyr all abort hvor kvinnens eller barnets liv ikke er i fare. I tillegg må man ha resept for å få kjøpe angrepiller.

Sawicka er opptatt av at hjelpen kommer fort.

– Kvinnene har bare noen timer, eller dager, på å ta pillene. Så dette må skje fort.