Nordmenns tillit til norsk økonomi på historisk bunnivå

55 prosent tror den økonomiske situasjonen for Norge vil være litt eller mye dårligere om ett år, mot 31 prosent i februar. 45 prosent tror husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye dårligere, mot 29 prosent i februar, ifølge Høidahl.

Dette er fjerde måned på rad med en negativ indeks. Samtlige indikatorer faller markant. De to som er knyttet til egen økonomi, er rekordlave.

Den forrige bunnoteringen var i april 2020, måneden etter at Norge stengte ned som følge av koronapandemien. Da var indeksen på minus 13,3 poeng.

– Russlands invasjon av Ukraina 24. februar sendte sjokkbølger i alle retninger. Den månedlige målingen av tilliten og forventningene til egen og landets økonomi viser et historisk stort fall i mars, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) for Norge var på minus 20 poeng i mars, noe som er et historisk bunnivå, skriver Dagbladet og viser til tall fra Opinion.

