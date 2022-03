Ukraina: Gatekampar i Mariupol

Mairupols ordførar Vadym Bojtsjenko seier det går føre seg gatekampar i sentrum av byen. Før Russlands invasjon hadde den 400.000 innbyggjarar. No er gatebiletet prega av utbomba bygningar og omfattande øydeleggingar.

Ho sa at sivile som vil ut av byen, må køyre i private bilar, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Russiske styrkar slepper etter seiande ikkje bussar gjennom kontrollpostane.

