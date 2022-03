Røde Kors ruster opp for å hjelpe flyktninger: – Viljen til å hjelpe er stor

Blant annet skal Røde Kors bidra med flere aktiviteter i lokalsamfunnene. Særlig stort er behovet for aktiviteter for barn og unge.

Organisasjonen forbereder seg nå på en langt større innsats i ukene og månedene som kommer, i takt med at flere flyktninger ankommer landet.

Til nå har nærmere 800 frivillige fra Røde Kors vært i aktivitet på 22 mottak og akuttinnkvarteringer over hele landet.

