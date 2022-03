Drobitskyj Jar-minnesmerket ble reist på stedet der mellom 6.000 og 20.000 jøder og sovjetiske fanger ble drept under Nazi-Tysklands okkupasjon fra 1941 til 1942.

To armer mangler på minnesmerket, som er utformet som en sju-armet lysestake, ifølge nettsiden Kharkiv Today.

