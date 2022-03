Finland frykter russisk dataangrep hvis de blir medlem av Nato

En meningsmåling viste nylig at flertallet av finnene nå vil inn i Nato. Det er en oppgang fra 25 prosent før den russiske invasjonen av Ukraina.

Russiske myndigheter har advart om at dersom Finland og Sverige slutter seg til Nato, vil de se på det som en fiendtlig handling som vil få «alvorlige militære og politiske konsekvenser».

I tillegg frykter presidenten at et finsk Nato-medlemskap vil føre til økte spenninger ved Finlands 1.340 kilometer lange grense til Russland, samt grensekrenkelser – ikke bare av russiske fly, som Finland har opplevd tidligere.

Niinistö peker på risikoen for «forstyrrende» oppførsel fra Russland dersom Finland skulle søkt om medlemskap.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!