Afghanske jenter demonstrerte i Kabul

Vestlige land har fordømt handlingene til Taliban og krever at skolene gjenåpnes. Taliban har foreløpig ikke gitt noen begrunnelse for beslutningen om å sende jenter hjem fra skolen.

Bakteppet er at Taliban besluttet å stenge jenteklassene etter bare noen timer da de onsdag fikk komme tilbake på skolen. Jenter i ungdomsskole- og videregåendealder har vært nektet undervisning helt siden Taliban grep makten i august i fjor.

Demonstrasjonen fant sted på et bytorg i Kabul lørdag, og det var flere titalls jenter og kvinner til stede. Etter en kort marsj spredte de seg fordi Taliban-krigere kom til stedet.

