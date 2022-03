Våpenkvile i svolt-trua Tigray

Sidan krigen braut ut i det nordlege Etiopia i november 2020, har tusenvis av menneske døydd, og mange fleire er tvinga på flukt etter kvart som konflikten har spreidd seg frå Tigray til regionane Afar og Amhara.

I kunngjeringa frå regjeringa torsdag heiter det at alt skal gjerast for å sikre at humanitære forsyningar kjem inn i dei ramma områda.

Den væpna rørsla TPLF – Tigray-folkets frigjeringsfront – seier fredag at dei sluttar opp om våpenkvila.

Ber om raske leveransar

I ei fråsegn sendt til nyheitsbyrået AFP seier TPLF at dei vil innføre våpenkvile omgåande. Samtidig ber dei Etiopias regjering om raskt å få inn nødhjelp.

Vestlege land, som lenge har pressa på for ei våpenkvile, er positive til at partane no legg ned våpena inntil vidare.

Då krigen byrja, hadde TPLF regjeringsmakta i regionen Tigray. Statsminister og fredsprisvinnar Abiy Ahmed sende styrkar til området for å fjerne TPLF frå regions-leiinga.

Abiys offensiv var etter seiande eit svar på angrep på leirar tilhøyrande regjeringsstyrkane.

400.000 flyktningar

Krigen har utløyst ei humanitær krise, og begge partar er skulda for grove brot på menneskerettane. Over 400.000 menneske er interne flyktningar, og FN sa i januar at nesten 40 prosent av befolkninga i Tigray lid av akutt matmangel.

Årsaka var blokaden som i praksis er innført rundt den krigsherja regionen, ifølgje FNs matvareprogram (WFP).

– Det har aldri vore distribuert mindre mat i Tigray, og lagera av mat og drivstoff er no nesten heilt tømt, åtvara FNs nødhjelpskontor OCHA.

Samtidig med krigen og matmangelen i Tigray er andre delar av Etiopia ramma av alvorleg tørke.