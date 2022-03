Selvmordsforsøk og selvskading på Trandum har ikke blitt rapportert til myndighetene

– Vi kommer helt klart til å snakke med Legetjenester AS for å undersøke denne situasjonen, sier han.

Det er Legetjenester AS som yter helsetjenester på utlendingsinternatet. Throndsen sier han nå vil ta kontakt med dem for å diskutere varslingspraksisen.

Seksjonsleder ved utlendingsinternatet, Johan-Edvin Throndsen, sier at de ikke har oppfattet hendelsene som rapporteringspliktige. Han sier de ikke har ansett tilfellene av selvskading og kvelning som alvorlige skader.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!