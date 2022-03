Israel har invitert arabiske utenriksministre til «historisk» møte

Bahrain, der den sunnimuslimske kongefamilien styrer med hard hånd over landets sjiamuslimske flertall, var fra før en av USAs fremste allierte i regionen og huser hovedkvarteret til den amerikanske marinens femte flåte.

Som takk for anerkjennelsen av Israel, fikk Emiratene kjøpe kampfly fra USA, og Trump takket Marokko ved å anerkjenne landets okkupasjon av Vest-Sahara.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!