I dag feires vaffeldagen landet rundt

Og ifølge Ipsos spisefakta 2020 spiser hele 42 prosent av alle nordmenn vafler minst en gang i måneden eller oftere, skriver Opplysningskontoret for meieriprodukter.

Nøyaktig hvorfor dette har blitt til vaffeldagen, finnes det ikke helt bekreftet informasjon på. Det spekuleres imidlertid i at det skyldes språkforvikling, og at «vårfrudagen» ved hjelp av brede, svenske dialekter har blitt til «våffeldagen» og senere vaffeldagen på norsk.

Den offisielle forklaringen på vaffeldagen 25. mars er at vi i middelalderen feiret Vår frue (jomfru Maria) den 25. mars. Dette var dagen da hun fikk budskapet fra engelen Gabriel om at hun var gravid med Jesusbarnet.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!