Derfor har Helsedirektoratet slutta med daglege innleggingsstall

– FHIs vekerapportar gir oversikt over mellom anna den epidemiologiske situasjonen, medan Helsedirektoratets rapport gir i hovudsak oversikt over belastninga på helsetenestene, skriv departementet.

Departementet opplyser vidar at både FHI og Helsedirektoratet vil halde fram med vekerapportane sine.

Dei legg til at Helsedirektoratet vil leggje ut vekevise oppdateringar i staden.

– Desse dataa viser at smittespreiinga framleis er på eit høgt nivå, men at epidemien har passert toppen og viser ein klart nedgåande trend. Folkehelseinstituttet legg dagleg ut tal frå overvakinga, inklusive tal på nye innleggingar i sjukehus. Det blir derfor ikkje vurdert som formålstenleg å halde fram med daglege rapporteringar om talet på innlagde med koronavirus, skriv dei til NTB.

