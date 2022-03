Duket for nestlederkamp i MDG

– Vi er ved et veiskille i partiet, der vi er nødt til å endre noe grunnleggende om vi skal bli noe mer enn et parti som vaker rundt sperregrensen, sier hun til rikskringkasteren.

– Vi har jobbet hardt med å utarbeide solid politikk på alt fra helse, skole, næringsliv og så videre, men tør ikke snakke om annet enn klimapolitikken vår i frykt for å tape lederposisjonen der, sier Haug til NRK.

Til nestledervervet er Liland innstilt av valgkomiteen, men Haug er klar på at han vil kjempe for å ta plassen. Han sier hans misjon er å vise fram bredden i MDGs politikk.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg for partileder Une Bastholm (36), nestleder Arild Hermstad (55) og partisekretær Torkil Vederhus (32).

Posisjonen er ledig i partiet etter at Kriss Rokkan Iversen (44) varslet i vinter at hun ikke tar gjenvalg.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!