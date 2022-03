WHO: Koronasmitten i verden stiger på grunn av Kina

Økende smitte i det vestlige Stillehavet driver tallene opp, fastslår WHO.

Samtidig fortsetter antall koronarelaterte dødsfall å gå nedover. Det var over 12 millioner nye ukentlige smittetilfeller og under 33.000 dødsfall – en nedgang på 23 prosent i dødelighet.

Siden januar har bekreftede smittetilfeller sunket i verden, men steg igjen forrige uke. Årsaken er omikronvarianten og lettelse i restriksjoner i Europa, Nord-Amerika og andre steder.

Det vestlige Stillehavet er den eneste regionen i verden hvor koronasmitten øker. Der et det rapportert om et hopp på 21 prosent i forrige uke.

WHO understreker at mange land nedskalerer testprogrammene sine, og at smittetallene kan være høyere.

WHOs europasjef Dr. Hans Kluge sier at restriksjoner i en rekke land over hele kontinentet er blitt opphevet «brutalt: fra for mye til for lite,» og bemerket at de siste dagene har tilfeller økt betydelig i Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland.

Kinesiske helsemyndigheter rapporterte tidligere om de første koronarelaterte dødsfallene i landet på over ett år.

