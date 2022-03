Da sønnen i Ukraina ringte og fortalte om krigen, nektet faren å tro ham

Misha Katsurin bor i Ukraina. Han synes det var litt rart at faren hans i Russland ikke hadde ringt etter at krigen brøt ut. Så, etter fire dager, ringte han selv for å fortelle om hvor skremmende det var i Kyiv, og at russerne bombet sivile områder i byen.

Men responsen ble ikke som han trodde.

Katsurins far Andrej svarte: – Nei, nei, det er ikke slik det er.

Så fortsatte han å fortelle sønnen om hvordan det egentlig gikk i Ukraina.

– Han begynte å argumentere mot meg og fortalte hvordan ting hang sammen. Russland skal redde ukrainerne fra naziene, sa han. Det forteller Misha til avisa The Independent.

Han forsto han ikke er alene

Etter at han skrev om samtalen på sosiale medier, skjønte han at han ikke var alene. Hundrevis av ukrainere kommenterte hvordan de hadde lignende opplevelser med venner og familie i Russland.

Derfor opprettet Misha Katsurin nettsiden Papapover, eller Papa Believe – på engelsk og russisk. Her gir han råd til ukrainere som opplever at deres nærmeste ikke tror på dem. Tålmodighet er et av hans råd:

– En samtale er ikke nok. Lytt, ikke krangle, hold kontakten. Snakk med dine kjære igjen og igjen.

På nettsiden har de samlet vanlige myter om krigen i Ukraina, og hvordan på svare dem.

– Han er min far og jeg er hans sønn. Når du ringer faren din, forventer du at han tror på det du sier, sier Katsurin.

Han oppfordrer alle til å ringe sine kjære i Russland:

– Det er vanskelig for dem. Det er skremmende. Hjelp dem og fortell sannheten. De har blitt løyet til i 20 år.

De er ofre for propaganda

Faren Andrej bor og jobber som sikkerhetsvakt i et kloster i byen Nizjnij Novgorod. Det er Russlands femte største by og ligger 400 km øst for Moskva. Sønnen bodde i Kyiv med med kone og barn. Familien er nå i Ungarn, og Misha har dratt tilbake til Ukraina, melder CNN.

Faren har, som mange andre i Russland, kjøpt historien fra Kreml – at Putins hær utfører en redningsoperasjon for å «denazifisere» Ukraina.

– Faren min er et snilt menneske. Han er motstander av drap. Jeg klandrer ham ikke. Akkurat som vi er ofre for russisk aggresjon, er de ofre for russisk propaganda, sier Katsurin i flere intervjuer.

34-åringen eier en restaurantkjede i Ukraina og i en av telefonsamtalene med faren sin sier Katsurin at han forstår de som ser på russisk TV ikke tror det som skjer i Ukraina er sant.

– Jeg tror det jo ikke selv, og jeg er midt i det, sier han til faren.

Restaurantkjeden til Katsurin er nå gjort om til flyktningmottak.

Avbrøt TV-sending

I forrige uke avbrøt TV-produsenten Marina Ovsyannikova en direktesendt nyhetssending med plakat hvor det sto «Stopp krigen! Nei til krig»

– Jeg ser hva som egentlig skjer i Ukraina. Og det vi viste på våre programmer var noe helt annet enn det som faktisk er virkeligheten, har hun sagt etterpå.

Hun ville også få fram at mange russere er mot krigen, og at det er Putins krig, ikke folkets. Ovsyannikova har fått en bot, men er usikker på hva som nå skjer.

De som protester mot Vladimir Putins historiefortelling, risikerer bøter og fengsel. Det er straffbart å spre det russiske myndigheter anser for å være «usann» informasjon. Brudd på loven kan gi opptil 15 års fengsel.

Mange mener Ovsyannikova har blitt så kjent internasjonalt, at det å fengsle henne vil virke mot sin hensikt.

Vil ikke bryte kontakten

Mange som har opplevd det samme som Misha Katsurin, kutter kontakten med familien. Men Misha vil ikke det, han må fortsette nettopp fordi det er faren hans. Det bor 11 millioner ukrainere i Russland. Hvis alle jobbet for å overbevise familiene sine, kunne historien endre retning, håper han.

På Misha Katsurins nystartede nettside og på andre sosiale medier, kan man høre lydklipp av en av samtalene mellom far og sønn. Her er en av dem: