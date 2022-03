Regjeringen lover stortingsmelding om rusreform i 2023

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at den vil gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Mandag igangsatte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) arbeidet i et møte med Uteseksjonen i Oslo. I løpet av 2023 blir det stortingsmelding.

– Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding med en helhetlig tilnærming. Vi ser for oss at vi skal ha et nasjonalt program for forebygging, og vi skal bedre behandlingstilbudet for rusavhengige, sier Kjerkol til Dagbladet.

I fjor vår ble Solberg-regjeringens rusreform senket av et stortingsflertall bestående av Ap, Sp og Frp. I stedet for forslaget om å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, vedtok Stortinget å fjerne fengselsstraff for bruk og besittelse av mindre mengder – men kun for personer med rusproblemer. Denne kursen har Kjerkol planer om å holde.

Regjeringen har tidligere blitt kritisert for uklarheter rundt hvordan denne distinksjonen skal fungere i praksis. Kriteriene for dette er fremdeles uavklart, og Kjerkol sier det må «utredes».

– Det er flere måter å gjøre det på, og vi har ikke noe å presentere nå. Vi er veldig opptatt av at helseproblemer skal bli møtt med helsehjelp, og kriminell atferd har vi straffeloven til å ta seg av, sier Kjerkol.

(©NTB)