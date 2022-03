Myanmar avviser USAs anklage om folkemord mot rohingyaene

Over 800.000 rohingyaer er siden 2017 drevet på flukt fra Myanmar til Bangladesh. FN-etterforskere konkluderte i 2018 med at nærmere 400 landsbyer der det tidligere bodde rohingyaer, var ødelagt.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!