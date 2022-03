KrF vil skrote nettleien

– Mitt forslag er at staten bygger og vedlikeholder strømnettet på samme måte som annen infrastruktur i Norge. Det vil være mer sosialt, fordi de med høyest inntekt betaler mer i skatt, sier KrFs energipolitiske talsmann Kjell Inge Ropstad til NRK.

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Alle norske strømkunder betaler nettleie til sitt lokale nettselskap for å transportere strømmen. Det er denne nettleien KrF nå foreslår å ta over statsbudsjettet.

Kraftbransjen er derimot uenig. Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi, en interesseorganisasjon for norske kraftselskaper, advarer mot Ropstads forslag og frykter at en slik ordning kan resultere i en årlig budsjettkamp der man må kjempe mot andre budsjettposter om midler fra ett år til et annet.

SV sier til NRK at de er enige med Lockert, mens Rødt og Frp mener det er for tidlig å konkludere, men at alternative løsninger må vurderes.

