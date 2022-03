Kontrollkomiteen vil gi pengehjelp til Nobelinstituttet – foreslår fond på over 100 millioner

Avkastningen på fondet skal sikre finansieringen av Nobels fredspris og drift av Det Norske Nobelinstitutt, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

Saken ble behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag. Alle partiene bortsett fra Frp var samstemt om finansieringen.

Direktør Olav Njølstad for Nobelinstituttet sa i sommer til Dagens Næringsliv at de er i pengekrise, og at Nobelkomiteens egenkapital er spist opp om noen år.

Tresifret antall millioner

Nobelinstituttet får altså ikke en årlig støtte over statsbudsjettet.

– Det skyldes at vi ønsker at nobelkomiteen skal være fri for politiske bindinger, sier Frølich.

Akkurat hvor stor sum som skal settes i fondet, er ikke klart.

– Målet er at de skal kunne leve av avkastningen. Da må nødvendigvis engangssummen bli av en viss størrelse. Det er ikke utenkelig med et tresifret antall millioner, sier han.

Det stilles krav til Nobelinstituttet for at de skal motta pengene.

– De må opprette et fond med gode kontrollmekanismer. Så lenge de utviser sunn økonomisk styring, så vil partiene bevilge dette i et fremtidig budsjett.

Det er dermed opp til Nobelinstituttet når pengene utbetales, sier han.

– De må finne en struktur på dette som tilfredsstiller kravene vi setter, så kan det bli aktuelt for kommende budsjettrunder, sier Frølich.

Selvstendig arbeid

Han understreker at regjeringen ikke har vært involvert i dette arbeidet.

– Det har vært et selvstendig poeng fra min side. Jeg mener at dette er et arbeid som kan gjøres i Stortinget. Vi har stått for utredningen. Da kan heller ingen si at regjeringen har vært inne og lagt til rette for støtte. Det er viktig for å sikre vanntette skott mellom regjeringen og Nobelinstituttet.

Komiteen oppfordrer også Oslo kommune til å bidra økonomisk og har fått positive signaler om dette, ifølge Frølich.

– Nobel er en sentral institusjon i Oslo kommune. Vi peker også på Oslo kommunes ansvar for å bli med på å sikre støtten, sier han.