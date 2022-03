Søskenflokk krever erstatning for manglende oppfølging fra barnevernet

Den aktuelle søskenflokken er født mellom 1963 og 1977, men saken ble først behandlet i en norsk domstol i 2018. Da ble saken og søskenflokkens krav avvist som foreldet i tingretten, og Hareid og Ulstein ble frifunnet.

De fem anket saken videre til lagmannsretten, som nå har kommet fram til at tingrettens vurdering av at saken var foreldet, var feil.

Dermed er det duket for full behandling av søskenflokkens erstatningskrav i tingretten.

Søsknenes mor ble separert fra faren i 1973, og moren fikk foreldremyndigheten for barna, som ble boende med henne hjemme på gården. Høsten 1977 omkom moren i en bilulykke. Tre av søsknene ble overtatt av barnevernet, mens faren fikk foreldremyndigheten over de to yngste. Også disse to ble imidlertid overtatt av barnevernet og plassert i fosterhjem året etter.

Søsknene mener oppveksten har vært preget av det de beskriver som en voldelig og alkoholisert far, manglende inngripen fra barnevernet, mangelfull skolegang og manglende varsling fra skolen til helsevesenet og barnevernet.

Alle søsknene har hatt i voksenlivet hatt store psykiske vansker, og fire av dem er uføre. Den siste har en søknad om uføretrygd under behandling.

Alle fem har tidligere søkt og fått innvilget rettferdsvederlag fra Stortingets rettferdsvederlagsordning.

