Krigskirkegård tagget ned med ukrainske slagord

Han sier at minnelunden, i tillegg til å minnes de døde krigsfangene, også er en påminnelse om krigens brutalitet – og at han derfor mener det blir ekstra ille med hærverket.

– Jeg kan forstå at det er sterke reaksjoner på det som skjer i Europa nå, men å ta det ut over en minnelund, er veldig trist, sier Fikse.

Ordfører i Verdal, Pål Sverre Fikse, sier til Adresseavisen at de skal ta ansvar for å ordne opp på minnelunden så fort som mulig.

Bakteppet er etter alt å dømme Russlands invasjon av Ukraina og krigen som utspiller seg på ukrainsk jord, skriver avisen. Virksomhetsleder Ingvild Aasen i kulturtjenesten i Verdal kommune sier til avisen at dette bare er trist og misforstått.

