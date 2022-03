FN vurderer å rødliste Great Barrier Reef

Det 2.300 kilometer lange revet står på Unescos verdensarvliste, men er i ferd med å miste fargen.

Blekingen skyldes at temperaturene i havet utenfor østkysten av Australia den siste tida har ligget opptil 2 grader over gjennomsnittet.

Som følge av dette kvitter koralldyrene seg med alger som de er avhengig av for å overleve. Dette kan føre til alvorlige skader på revet.

Unesco begynte mandag å overvåke revet for å se om australske myndigheter gjør nok for å beskytte Great Barrier Reef mot klimaendringer og vurderer alt i juni å sette revet på sin rødliste over truede verdensarvsteder.

