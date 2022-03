Ukrainsk forsvar hevder å ha drept russisk general

Generalstaben hevder også at 14.400 russiske soldater er drept i de første tre ukene av den russiske invasjonen. BBC kan heller ikke bekrefte disse tallene, og vestlig etterretning mener det russiske dødstallet kan være rundt 7.000.

