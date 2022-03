– I natt ble været så dårlig at vi har trukket vaktholdet litt ned fra havaristen. Vi har også fått en anbefaling fra skredeksperter om at det ikke er tilrådelig å sende mannskaper inn i området igjen, så vi ligger litt på været der, sier Eilertsen.

Han sier at politiet nå holder vakt i nærheten av skadestedet i Gråtådalen i Beiarn.

– Generelt sett kan vi si at det har vært en hard smell. Flyet har krasjet i fjellet der oppe, sier stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland til NRK.

