Redd Barna: – Bruk oljeoverskuddet til å bekjempe krig og klimakrise

– Når vi i år tjener så svimlende store summer på salg av olje og gass, er vi moralsk forpliktet til å i det minste sette av 65 milliarder kroner årlig fram mot 2030 for å bremse de ødeleggende klimaendringene, sier Lange.

Om lag 200 millioner barn lever i noen verdens dødeligste krigssoner, og rundt 40 millioner barn er på flukt. Samtidig har bare halvparten av finansieringen som trengs for å beskytte verdens barn i krig, kommet på plass, ifølge Redd Barna.

