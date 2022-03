Kraftig fall i innlagte – Nakstad tror smittebølgen er i ferd med å flate ut

– Dette bekreftes av bakgrunnstall og av at antallet inneliggende pasienter i sykehus ikke lenger stiger, legger den assisterende helsedirektøren til.

På innlagttoppen, som var mandag 7. mars, var 638 koronasmittede pasienter innlagt på norske sykehus. Men den siste drøye uka har tallet på innlagte falt, og onsdag var det hele 102 færre.

– Det var også færre nyinnlagte pasienter siste uke. På intensivavdelingene er situasjonen ganske uendret med rundt 50 inneliggende pasienter, sier Nakstad til NTB.

Mange innlagte

Selv om det er færre koronasmittede pasienter på sykehusene, er det fortsatt mange flere enn det har vært i noen annen smittebølge gjennom pandemien.

I den første smittebølgen våren 2020 var det på det meste innlagt 325 koronapasienter, vinteren 2021 var det 299 pasienter på det meste, før jul var det 383, mens toppen nå i vår altså er 7. mars med 638.

Siden de fleste nå er vaksinert og risikoen for alvorlig sykdom er svært lav ved omikronvarianten, er det likevel færre på intensivavdeling og respirator enn i de andre smittebølgene.

Over smittetoppen på Østlandet

I forrige uke rapporterte Folkehelseinstituttet en nedgang i meldte smittetilfeller på 35 prosent og anslo at epidemien var i ferd med å flate ut.

– Vi kom nok over smittetoppen på Østlandet for et par uker siden, men det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye smitten har avtatt fordi ikke alle registrerer en positiv selvtest på kommunenes hjemmeside, sier den assisterende helsedirektøren.

Han legger til at det egenmeldte sykefraværet fortsatt synes å være høyt. Sånn blir det trolig også i ukene framover, selv om trenden er avtakende og færre var registrert sykmeldt med korona i forrige uke enn i ukene før.

– Etter påske tror vi så mange vil ha vært smittet at omikronbølgen avtar. Det er per i dag ikke andre virusvarianter under oppseiling som det er grunn til å tro vil endre dette bildet vesentlig, og forhåpentligvis vil vi få en sommereffekt som bidrar til lite smitte, sier Nakstad.

Han understreker imidlertid at vi ikke vet hvilke virusvarianter vi står igjen med høsten 2022, og hvordan det vil påvirke koronaforekomsten i landet.

