Zelenskyj til europeiske ledere: – Hjelp dere selv ved å hjelpe oss

Zelenskyj hevdet også at russisk propaganda på hjemmebane mener krigen i Ukraina «bare er begynnelsen.»

– Vi kan fortsatt stanse drepingen, og det er noe vi kan gjøre sammen – stanse ødeleggelsen av demokratiet her og nå, ellers kommer de til dere.

Han sier landet jobber på spreng for å få tak i flyene og luftvernet det trenger, men vil ha pålitelige garantier.

– Vi er alle potensielle mål for Russland og derfor vil alt gå imot Europa hvis ikke Ukraina overlever. Jeg vil at dere skal hjelpe dere selv ved å hjelpe oss, sa Zelenskyj.

Den videooverførte talen gikk ut til lederne i UK Joint Expeditionary Force, et militært samarbeid mellom Storbritannia og ni nordeuropeiske land, deriblant Norge, skriver CNN .

