SV og Rødt tilbake på ny VG-måling

For de øvrige partiene ser målingen slik ut: MDG 4,2 (+0,9), KrF 3,6 (+0,6), Venstre 4,9 (+1,4), Frp 13,3 (+0,8) og Andre 3,6 (-0,3)

– Folk er engstelige, da søker de gjerne mot partiene som ønsker trygghet gjennom Nato-medlemskap, sier Olaussen om at Nato-motstanderne SV og Rødt faller på marsmålingen.

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG , mener sikkerhetssituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina er årsaken til de to partienes nedtur.

