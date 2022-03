Støre vil ikke ha egen granskning av pendlerboligsaker

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, har i et skriftlig spørsmål i Stortinget spurt Støre om Statsministerens kontor skal få på plass en egen ekstern gransking av sakene de har vært ansvarlige for, skriver Stavanger Aftenblad.

Kristjánsson viser til at SMK i flere av sakene har stått for håndteringen, ikke Stortinget.

Støre svarer at sakene er svært uheldige for tilliten til de folkevalgte, men viser til at en rekke prosesser allerede er i gang. Blant annet leverer et eksternt utvalg sin gjennomgang av pendlerboligordningen, og både Riksrevisjonen, politiet og Skattetetaten gjør sine undersøkelser.