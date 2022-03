Middelaldergraver funnet under Notre-Dame i Paris

Andre deler av lektoriet, som ble ødelagt tidlig på 1700-tallet, ble funnet under restaureringsarbeid et drøyt århundre senere og er i dag utstilt i museet Louvre.

I tillegg til gravstedene er det funnet malte skulpturer som lå rett under dagens gulvnivå. De er identifisert som en del av det opprinnelige lektoriet fra 1200-tallet – en konstruksjon som skiller skipet og koret i kirken.

Blant funnene er en fullstendig bevart menneskeformet sarkofag av bly. Den kan ha blitt laget til en svært viktig person, trolig på 1300-tallet, århundret etter at kirken ble bygget.

Gravstedene, som omtales som et «betydelig, vitenskapelig» funn, ble oppdaget i det forberedende arbeidet før det settes opp stillaser for å gjenreise spiret i katedralen, opplyser Frankrikes kulturdepartement.

