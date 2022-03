Mann mistenkt for drap på hjemløse pågrepet i Washington

En halvtime senere fant politiet en annen hjemløs som var skutt og drept mens han lå i en sovepose. Dette drapet ble fanget opp av et overvåkingskamera som viser hvordan gjerningsmannen, som var iført finlandshette og gummihansker, først sparket til den sovende mannen før han skjøt ham med en pistol.

Deretter flyttet drapsmannen seg tilsynelatende til New York der en 38 år gammel hjemløs mann ble skutt og såret i armen natt til lørdag.

Det første offeret ble ifølge politiet skutt og såret i Washington natt til 3. mars. Fem dager senere ble en annen hjemløs mann skutt og såret i samme by.

30-åringen ble pågrepet i Washington og skal ha et langt kriminelt rulleblad. Han ble pågrepet som følge av et tips, opplyser politiet.

