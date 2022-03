Krisemåling for MDG – mer enn halvert siden august

Resultatet for de øvrige partiene er som følger (endring fra februar i parentes):

Den store vinneren i målingen er Høyre, som fortsetter framgangen de siste månedene. Partiet får et resultat på 27,5 prosent, som er fram 2,6 prosentpoeng og partiets beste måling siden august 2020.

I august hadde MDG en oppslutning på rekordhøye 7,2 prosent, mens partiet i stortingsvalget havnet rett under sperregrensen på 4 prosent.

– Det er en krisemåling for MDG og den svakeste målingen siden desember 2018. Partiet er mer enn halvert siden august i fjor, sier administrerende direktør i Sentio, Arve Østgaard.

Resultatet er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra februar, viser målingen Sentio har gjennomført for Nettavisen .

