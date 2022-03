Redd Barna: 100.000 barnehjemsbarn risikerer å bli etterlatt i Ukraina

Erfaring fra andre konflikter tilsier at barn uten omsorgspersoner eller verger har økt risiko for å bli utnyttet, misbrukt eller utsatt for menneskehandel, advarer organisasjonen.

Det har dessuten blitt vanskeligere å skaffe mat og legehjelp i landet, og mange bygninger er uten varme. Disse barna lever også under et stort psykisk press, der bombing og beskytning skjer daglig, sier Redd Barna.

1,3 prosent av alle barn i Ukraina bor på en form for institusjon, som er blant den høyeste andelen i Europa, ifølge tall fra organisasjonen.