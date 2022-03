Etiopiske styrker brente mann levende

ENRC skriver at regjeringsstyrker og etiopiske politistyrker opererte i området- AFP kan ikke verifisere videoen og sier at det er uklart om den grusomme hendelsen har noe med krigen i Tigray å gjøre.

– Likene ble tatt til en skog i nærheten og brent. I mellomtiden ble enda en etnisk tigrayer som var mistenkt for å ha kontakt med de drepte, pågrepet og kastet på bålet med de døde, der han døde av brannskadene, heter det i rapporten til EHRC.

Soldater skjøt og drepte siden åtte tigrayer som var mistenkt for å være involvert i angrepet.

Episoden fant sted 3. mars i regionen Benishangul Gumuz som grenser til Sudan og Sør-Sudan. Dagen før ble minst 20 mennesker drept i et angrep der, ifølge kommisjonen.

Søndag opplyste menneskerettighetskommisjonen (EHRC) at offeret var en mann fra Tigray som «ble brent levende, og at regjeringsstyrker deltok».

Den etiopiske regjeringen sa søndag at de vil granske saken og reagere mot enhver som har vært involvert i det de kaller «den ekstremt barbariske handlingen». Videoen viser en ubevæpnet menn som blir satt fyr på mens en gruppe mennesker, flere av dem i regjeringsstyrkenes uniform, håner ham.

