Langt færre nemndaborter de siste ti årene

Siden 2012 har antallet gått ned med nesten 22 prosent, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

I fjor var også en nedgang i registrerte selvbestemte og nemndbehandlede svangerskapsbrudd. Aborttallene har aldri vært lavere enn i fjor, ifølge Abortregisteret.

Det ble i fjor registrert 10.841 svangerskapsbrudd. I 2012 var tallet 15.229. Dette er en nedgang på nær 30 prosent.

– Hovedsakelig skyldes nedgangen i tallet på svangerskapsbrudd siden 2008 at færre aborterer i aldersgruppa under 25 år, men det har vært en fallende tendens i alle aldersgrupper. I år ser vi for første gang en liten oppgang i aldersgruppa 15–19 år fra 4,4 til 4,6 per 100 kvinner, sier overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret ved FHI.